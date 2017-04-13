Под Тулой подростков ждет суд за убийство мужчины, совращавшего школьниц

ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Трое молодых людей из Тульской области предстанут перед судом за то, что до смерти забили мужчину, которого обвинили в переписке со школьницами и предложениями вступить с ним в интимные отношения, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В конце июля прошлого года в интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей жестоко избивают лежащего на земле мужчину, обвиняя его в том, что тот предлагал школьницам вступать с ним в интимные отношения. По информации следствия, тело 47-летнего мужчины было обнаружено 26 июля 2016 года в городе Ефремов Тульской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц, и уже на следующий день были задержаны подозреваемые — ими оказались 17-летний и два 16-летних подростка. Сейчас двоим из них — 17 лет, одному исполнилось 18.

"Следствием установлено, в июле 2016 года обвиняемые в одной из социальных сетей вели переписку от имени несовершеннолетней девушки с 47-летним мужчиной… В ходе переписки обвиняемые договорились с данным мужчиной о встрече 26 июля 2016 года недалеко от автовокзала Ефремова", — сообщает следствие.

По его данным, на встречу молодые люди взяли знакомую девушку, от имени которой якобы и велась переписка. Отведя мужчину в безлюдное место около забора одного из предприятий, обвиняемые стали его избивать ногами и кастетом.

"После этого один из подростков достал нож и нанес им потерпевшему множество ударов по различным частям тела. Двое других обвиняемых в это время продолжали избивать мужчину ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что сейчас собрана достаточная доказательственная база, и "уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".