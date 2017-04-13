Водитель "красногорского стрелка" попросил о суде присяжных

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Водитель "красногорского стрелка" Шота Элизбарашвили просит рассмотреть его дело судом присяжных, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.

В четверг суд проводит предварительные слушания по делу.

По данным следствия, Элизбарашвили обвиняется в пособничестве Амирану Георгадзе, который убил первого заместителя главы администрации Красногорского муниципального района Московской области, генерального директора "Красногорского предприятия электрических сетей" и еще одного предпринимателя, а также в незаконном приобретении оружия.

СК РФ вменяет Элизбарашвили пособничество в трех из четырех совершенных боссом убийств. Как установило следствие, 19 октября 2015 года в своем кабинете был расстрелян первый замглавы подмосковного Красногорска Юрий Караулов и руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко. По сообщению СК РФ, в убийстве подозревается местный бизнесмен Амиран Георгадзе, которого впоследствии нашли мертвым в одном из домов поселка Тимошкино.

По данным следствия, стрелок покончил жизнь самоубийством. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, по данным СК РФ, также застрелил местного жителя Константина Смыслова и своего компаньона Тристана Закаидзе.

По мнению следствия, Элизбарашвили был пособником в совершении преступлений, пообещав Георгадзе скрыть следы преступления и спрятать оружие. В частности, он принес стрелку автомат "Сайга", а также снял на камеру мобильного телефона убийство чиновников. Сам Элизбарашвили вину отрицает, утверждает, что Георгадзе угрожал ему оружием, он опасался за свою жизнь, а после всего случившегося, как только отошел от шока, сразу добровольно связался со следствием. По словам его адвоката, в момент убийства "чиновников-партнеров по бизнесу" Элизбарашвили парковал машину, что подтверждают свидетели, а о намерениях начальника он не знал.

По предварительным данным следствия, причиной конфликта Георгадзе с первым замглавы Красногорска могло послужить лишение бизнесмена госзаказов на стройку.

Уголовное преследование Георгадзе прекращено в связи с его смертью.