В посольстве США в Москве не комментируют сообщения о задержании американца

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В посольстве США видели сообщения российских СМИ о задержании в Москве гражданина США, однако согласно практике не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

"В посольстве видели сообщения СМИ, но согласно общей практике мы не комментируем дела, касающиеся частных лиц", — сказала представитель дипмиссии Мария Олсон.

Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские задержали по подозрению в хранении наркотических средств уроженца США, преподающего в Московском физико-техническом институте (МФТИ).