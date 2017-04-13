В Бурятии число госпитализированных с отравлением детей выросло до 14

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Симптомы пищевого отравления выявлены еще у двух воспитанников специальной коррекционной школы Кабанского района Бурятии, откуда ранее были госпитализированы 12 детей; следователи начали проверку, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в инфекционное отделение Селенгинской центральной районной больницы были доставлены 12 воспитанников спецшколы в возрасте от 9 до 17 лет с признаками отравления.

По предварительным данным СК, вечером в среду более 10 детей из школы-интерната, расположенной в поселке Селенгинск Кабанского района, пожаловались воспитателю на плохое самочувствие. У них наблюдалась рвота и другие похожие симптомы отравления. Все дети были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. Утром среди прочих у детей были взяты анализы на употребление наркотических средств. Экспресс-тесты показали отрицательный результат. Однако в настоящее время для более точных исследований образцы крови несовершеннолетних направлены в Республиканский наркологический диспансер.

"Состояние детей сейчас стабильное. Все из госпитализированных детей проживали в школе-интернате. Однако на данный момент получены сведения о том, что похожие симптомы отравления выявлены еще у 2 воспитанников школы, живущих в своих семьях", — сказал Столяров.

По данным СК, в настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. В столовой школы изъяты образцы еды, документы о поставках продукции, меню. Идут опросы руководства и работников образовательного учреждения. —0-