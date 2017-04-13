В Ленобласти задержали офицеров уголовного розыска за вымогательство взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России задержали четырех офицеров отдела уголовного розыска УВД по Тосненскому району Ленинградской области за вымогательство взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, полицейские были задержаны в среду в городе Тосно Ленинградской области.

"Полицейские задержаны при попытке вымогательства взятки у гражданина России за непривлечение его к уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков", — сказал собеседник агентства.

Следственный отдел СК России по Тосненскому району Ленинградской области возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Один из задержанных взят под стражу, трое отпущены под подписку о невыезде, добавил источник.

Представители пресс-служб УФСБ и областного управления СК РФ в настоящее время воздерживаются от комментариев.