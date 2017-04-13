Адвокаты обжаловали продление Улюкаеву домашнего ареста

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Адвокаты обжаловали решение о продлении до 15 июля срока домашнего ареста экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Басманный суд Москвы в среду продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева. При этом сохранены все наложенные на него запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя.

"В суд поступила апелляционная жалоба адвокатов на постановление о продлении меры пресечения", — сказала она. Царева добавила, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.