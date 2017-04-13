Житель Якутии ранил подростка ножом на перемене в школе

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Житель Якутии подозревается в ранении ножом ученика 10-го класса во время перемены в здании школы, сообщает региональное УМВД РФ.

"12 апреля около 13.30 в дежурную часть отделения МВД России по Кобяйскому району поступило экстренное донесение медицинского работника фельдшерско-акушерского пункта одного из сел, расположенного в 90 километрах от районного центра. По телефону фельдшер сообщила полицейским, что в больницу села с ножевым ранением доставлен несовершеннолетний ученик 10-го класса. Потерпевшему после оказания медицинской помощи был установлен предварительный диагноз: резаная рана в области шеи слева", — говорится в сообщении.

По данным УМВД, предварительно установлено, что ранение школьнику нанес в стенах школы во время перемены 19-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Полиция установила, что злоумышленник воспользовался ножом, лежавшим на столе в кабинете труда.

Пострадавшему подростку оказана необходимая медицинская помощь, состояние расценивается как стабильное. Потерпевший воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Стражам порядка еще предстоит разобраться в причинах случившегося в рамках процессуальной проверки и установить, как молодой человек попал в здание школы.