В Чувашии осудили врачей после смерти пациента, которому отказали в помощи

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Два врача в Чебоксарах приговорены к ограничению свободы после смерти пациента, которого они отказались госпитализировать, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что врачи предстанут перед судом в Чебоксарах по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

"Приговором суда врачу-хирургу и врачу скорой медицинской помощи назначено наказание в виде полутора лет и одного года ограничения свободы соответственно", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 июля 2015 года в Чебоксарах 36-летний хирург "по результатам осмотра 34-летнего пациента, доставленного в больницу бригадой скорой медицинской помощи, недооценил тяжесть его состояния…, не провел обязательные к исполнению диагностические мероприятия и необходимые исследования, чтобы правильно поставить ему диагноз". В то же время, отмечает управление СК, "имевшиеся признаки свидетельствовали о возможном ухудшении состояния здоровья больного из-за острого панкреатита".

По возвращении домой состояние больного не улучшилось, его супруга вновь позвонила в службу "скорой", однако врач скорой медицинской помощи не принял мер по его экстренной госпитализации. Уточняется, что 29 июля 2015 года мужчина скончался у себя дома от крупноочагового геморрагически-жирового панкреонекроза с осложнениями.