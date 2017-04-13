На Урале проверяют данные об избиении женщины-участкового врача

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту нападения на участкового врача в Челябинске, которая пришла на вызов к ребенку, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 12 апреля в региональных СМИ была размещена информация о том, что в квартире одного из домов Челябинска мужчина избил женщину-участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, у врача диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы", — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, уточняет следствие.