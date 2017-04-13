Под Красноярском во время прогулки по реке Кан утонул ребенок

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, предположительно утонувшего, провалившись под лед на реке Кан в городе Канске Красноярского края, сообщила официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

"По предварительным данным, двое мальчиков в возрасте восьми лет гуляли по реке Кан, вследствие чего один из них провалился под лед и начал тонуть. Его приятель сразу же побежал за помощью, но к моменту прибытия на место происшествия спасателей мальчик утонул. Его тело до настоящего времени не обнаружено", — сказала Дегидь.

В настоящее время спасатели ищут тело ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства.