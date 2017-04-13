На озере в Якутии под лед провалились два самосвала

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента на озере Сайбалах в Якутии, где под лед провалились два самосвала, один из водителей погиб, сообщает региональное СУСК РФ.

"Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Среднеколымском районе проводится процессуальная проверка по факту провала под лед на озере Сайбалах двух самосвалов "Камацу" и гибели одного из водителей. По данным следствия, транспортные средства следовали по направлению в Чукотский автономный округ и перевозили металлические конструкции. При этом вес транспортных средств значительно превысил разрешенную для проезда ледовой переправы массу", — говорится в сообщении.

Один из водителей смог выбраться на поверхность, второму этого не удалось. По данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.