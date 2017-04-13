На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр – РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Краевой главк МЧС России рекомендовал руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.
Мощный охотоморский циклон обрушился на южные районы Камчатки днём в четверг. В зоне влияния атмосферного вихря оказались Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий районы и юг Мильковского. Здесь идёт сильный мокрый снег, ветер побережьях достигает штормовой силы.