На Дальнем Востоке за сутки сгорели свыше 1,8 тысячи гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 34% – сгорели свыше 1,8 тысячи гектаров леса, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки составила 1191,8 гектара.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовал 31 очаг: 15 в Амурской области на площади 1591 гектаров, 11 в Приморском крае на площади 128,5 гектара, 5 в Хабаровском крае на площади 84 гектара. Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 1803,5 гектара", — говорится в сообщении.

На тушении пожаров работали 526 человек, 98 единиц техники. К утру четверга ликвидированы 17 возгораний. Продолжают действовать ещё 14: 8 в Амурской области, 5 в Хабаровском крае, 1 в Приморском крае. Из числа действующих пожаров 6 удалось локализовать.

По последним данным департамента, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникли 257 лесных пожаров на площади 72,1 тысячи гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (50,5 тысячи гектаров) и Амурскую область (19 тысячи гектаров). За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрированы 116 пожаров на площади 30,5 тысячи гектаров.