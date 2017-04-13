В Бурятии горят два лесных пожара

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Два лесных пожара на площади 9,5 гектаров зарегистрированы на утро четверга в Бурятии, при том что в среду на территории республики были потушены все очаги, сообщила пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Александра Егорова.

"На утро 13 апреля в Бурятии зарегистрировано 2 лесных пожара на общей площади 9,5 гектаров… Причиной возникновения возгораний стал переход огня с земель иных категорий на земли лесного фонда", — сказала представитель агентства.

По ее данным, на тушении возгораний работают 25 сотрудников лесной охраны, местные жители. Задействованы четыре единицы лесопожарной техники. За прошедшие сутки был оперативно ликвидирован очаг в Тарбагатайском районе на общей площади 8 гектаров. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем населением. Пожароопасный сезон открыт в Бичурском, Заиграевском, Тарбагатайском, Кижингинском, Джидинском районах, в Витимском (Баунтовский район), Селенгинском, Баунтовском лесничествах и частично на территории Баргузинского лесничества.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 30 возгораний, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 тысяч гектаров. На всей территории республики действует особый противопожарный режим.