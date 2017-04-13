В нацпарке "Земля леопарда" сгорели свыше 300 гектаров территории

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Более 300 гектаров территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитают краснокнижные тигры и леопарды, пострадали, предположительно, от умышленных поджогов, сообщает нацпарк.

Отмечается, что с начала пожароопасного периода инспекторами "Земли леопарда" были зафиксированы уже не менее 14 случаев возгораний на сопредельной с национальным парком территории. Однако возгорания отмечаются и на землях нацпарка.

"Так, возгорание было зафиксировано в районе реки Семиверстка, недалеко от поселка Пожарского Хасанского района. Из-за сильного ветра огонь быстро перебирался по сухой траве вглубь территории нацпарка. На место оперативно прибыли инспекторы "Земли леопарда" и приступили к тушению, одновременно принимая меры по локализации пожара. Однако высокий сухостой и штормовой ветер дали возможность пламени быстро распространяться, и в итоге огонь охватил территорию площадью 322 гектара", — говорится в сообщении.

Пожар горел на труднодоступной территории, и инспекторам часто приходилось передвигаться пешком. И хотя огонь в основном полыхал на землях, где не растет лес, подобные пожары губительны для национального парка. При этом специалисты отмечают, что пожар начался сразу в нескольких местах.

"Количество очагов возгорания позволяет предположить, что земли национального парка пострадали из-за умышленного поджога. Одной из причин таких действий нарушителей может быть желание браконьеров отвлечь внимание инспекторов от других участков охраняемой территории, чтобы затем вести там незаконную охоту. Для противодействия данной тенденции в настоящее время принимаются необходимые меры", — сообщает нацпарк.

Инспекторы усиленно патрулируют территорию и проводят профилактические мероприятия: создают минерализованные полосы. К охране подключаются сезонные работники – мобильные лесопожарные бригады, сформированные из числа местных жителей. Помощь "Земле леопарда" также оказывают работники КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов", которые борются с пожарами на сопредельной с нацпарком территории на юге.

Как сообщил РИА Новости представитель нацпарка, крупный пожар на 322 гектарах уже ликвидирован, однако пожары на сопредельных территориях Надеждинского и Хасанского районов горят постоянно, и инспекторы продолжают не допускать их распространения на охраняемые земли.