Пожарные потушили возгорание в павильоне со стройматериалами в новой Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Потушен пожар на площади почти в 200 квадратных метров в павильоне со строительными материалами в деревне Бабенки Троицкого административного округа Москвы, сообщает столичный главк МЧС.

Ранее стало известно, что информация о возгорании павильона в деревне в поселении Вороновское поступила в четверг в 00.32. Как сообщалось, в 02.02 пожарные локализовали возгорание на площади около 200 квадратных метров.

"Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние павильоны, и в 02 часа 24 минуты пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, при пожаре никто не пострадал.