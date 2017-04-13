Пожар в павильоне со стройматериалами в новой Москве локализован

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в павильоне со строительными материалами в деревне Бабенки Троицкого административного округа Москвы, сообщает столичный главк МЧС.

Ранее ведомство сообщало, что сообщение о возгорании павильона в деревне в поселении Вороновское поступило в четверг в 00.32. По предварительны данным, площадь пожара составляла почти 150 квадратных метров.

"Пожар в павильоне со строительными материалами по адресу: поселение Вороновское, деревня Бабенки локализован на площади около 200 квадратных метров", — сообщается к микроблоге ведомства в Twitter.

По информации МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.