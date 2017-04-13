На Камчатке обнаружили тело одного мужчины, пропавшего в Авачинском заливе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр – РИА Новости. Экипаж рыболовецкого сейнера обнаружил тело одного из двух мужчин, пропавших в Авачинском заливе больше недели назад, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

Как ранее сообщали в спасательном ведомстве, информация о происшествии поступила от знакомого одного из пропавших камчатцев. Он сообщил, что 5 апреля двое мужчин отправились, предположительно, в район Авачинского залива на катере Yamaha с целью прокатки мотора и до настоящего времени не вернулись.

"Спасатели искали людей в северном направлении, куда указали родственники, однако в среду вечером тело мужчины было обнаружено на юге — в акватории Авачинского залива в 20 километрах юго-восточнее от входа в Авачинскую бухту, в 10 километрах от береговой линии на траверсе мыса Опасный", — сказала Ананьева.

В УМВД по Камчатскому краю подтвердили, что найденным человеком является 36-летний мужчина — пассажир пропавшего катера. Родственники опознали погибшего.

Как отметили в МЧС поиски катера и его владельца будут продолжены. Подошедший к берегам Камчатки циклон не позволяет задействовать в операции вертолёт, поэтому сейчас поиски осуществляются попутным способом — человека ищут проходящие в море суда.