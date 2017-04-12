Защита обжаловала арест обвиняемого в призывах к беспорядкам преподавателя

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Защита обжаловала арест обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы преподавателя математики МФЮА Дмитрия Богатова, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Лебедев.

"Я подали жалобу на арест. Одна из причин — то, что суд ссылается на политическую обстановку, но это не является основанием для избрания самой суровой меры пресечения", — сказал адвокат.

В понедельник Пресненский суд Москвы санкционировал арест Богатова до 8 июня.

Этот же суд в минувшую пятницу сначала отказался отправлять преподавателя математики в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение. После отказа суда, по словам адвоката Богатова Алексея Тепцова, следователи предъявили преподавателю обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.