В Тамбове нашли тело женщины и ее четырехмесячного ребенка

ВОРОНЕЖ, 12 — РИА Новости. Тела четырехмесячного ребенка и его матери, которую, по предварительным данным, задушил ее сожитель, обнаружены в Тамбове, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

"Вечером 11 апреля 2017 года в одной из квартир по улице Чкалова города Тамбова обнаружено тело 25-летней женщины с признаками насильственной смерти, которая проживала там с гражданским супругом и их совместным 4-месячным сыном", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний сожитель женщины. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с сожительницей сдавил ей шею руками, а после того, как женщина потеряла сознание, покинул квартиру.

"В ходе проведения следственных действий с участием подозреваемого, он показал, что ребенка забрал еще до совершения преступления и оставил его на чердаке одного из многоэтажных домов в центральной части города Тамбова", — сообщает следствие.

Прибывшая на указанное мужчиной место оперативно-следственная группа обнаружила там тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

По уголовным делам назначен ряд экспертиз, в том числе — судебно-медицинские, которые помогут установить точную причину смерти женщины и ее ребенка.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.