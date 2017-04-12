В Брянске мошенницы продали пенсионеру "наногрелки" за 1,2 млн рублей

БРЯНСК, 12 апр — РИА Новости. Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жительниц Брянска, которые сумели продать пенсионеру обычные электрические грелки под видом приборов с нанотехнологиями более чем за 1 миллион рублей, говорится в сообщении надзорного органа.

"Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при продаже электрических грелок по цене, превышающей их рыночную стоимость более чем в 800 раз", — отмечает прокуратура.

В мошенничестве в особо крупном размере обвиняются две женщины, которые, по версии следствия, представились работницами социальных служб и обманули пенсионера. Под видом "приборов с нанотехнологиями" они продали жителю Володарского района Брянска две электрические грелки за 1,174 миллиона рублей.