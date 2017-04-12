СК в 2016 году арестовал имущество коррупционеров на 18 млрд рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Имущество обвиняемых в коррупции стоимостью почти 18 миллиардов рублей было арестовано в 2016 году, что составило 80% от суммы причиненного ими ущерба, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"Что касается возмещения ущерба, то по уголовным делам о коррупционных преступлениях государству возмещено почти 3 миллиарда рублей. На сумму почти 18 миллиардов рублей наложен арест на имущество обвиняемых в коррупции, что составило 80 процентов от суммы причиненного ими ущерба. В 2015 году этот показатель составлял 42 процента", — сказал Бастрыкин.