Из Германии экстрадировали россиянина, обвиняемого в вымогательстве и угоне

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в вымогательстве и угоне автомобиля, экстрадирован из Германии, сообщается в среду на сайте МВД.
"Из Гамбурга (Германия) в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России экстрадирован гражданин Российской Федерации 29-летний уроженец Казахской ССР, обвиняемый в вымогательстве (часть 2 статьи 163) и в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть 2 статьи 166) УК РФ", — говорится в сообщении.