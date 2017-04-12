Из Германии экстрадировали россиянина, обвиняемого в вымогательстве и угоне

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в вымогательстве и угоне автомобиля, экстрадирован из Германии, сообщается в среду на сайте МВД.

По версии следствия, в Ингушетии в мае 2015 года мужчина вместе со знакомым, угрожая, стал вымогать у таксиста деньги. Водителю удалось сбежать и обратиться в полицию. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Покинувшего Россию мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола и затем задержали в Германии.

"Из Гамбурга (Германия) в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России экстрадирован гражданин Российской Федерации 29-летний уроженец Казахской ССР, обвиняемый в вымогательстве (часть 2 статьи 163) и в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть 2 статьи 166) УК РФ", — говорится в сообщении.