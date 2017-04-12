Трое пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в тяжелом состоянии

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (509)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве в петербургском метро по состоянию на среду остаются в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней степени тяжести, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 13.00 12 апреля в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, средней тяжести — четверо, удовлетворительно — 40, амбулаторно — 33", — сообщила она в своем микроблоге в Twitter.

По состоянию на 13:00 (12.04.2017) в тяжелом состоянии находится 3 пострадавших, средней тяжести 4, удовлетворительно 40, амбулаторно 33. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) April 12, 2017

Ранее в среду Митянина сообщала, что один из пострадавших при взрыве в петербургском метро в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии. Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

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