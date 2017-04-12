В Петербурге на стройплощадке нашли снаряд времен Первой мировой войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны обнаружили на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"На место выехали специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии. Обследовав боеприпас, взрывотехники установили, что это 76-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны от знаменитой "трехдюймовки", российской полевой пушки образца 1902 года. Рядом со снарядом была обнаружена гильза, а сам боеприпас уже не представлял опасности", — говорится в сообщении.
Снаряд направлен на утилизацию.