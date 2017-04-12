В Орловской области при строительстве медцентра похитили 136 млн рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правоохранители выявили хищение более 136 миллионов рублей при строительстве объектов многофункционального медицинского центра в Орловской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В декабре 2015 года медучреждением заключен договор с подрядной организацией на выполнение ряда проектных и строительных работ. При этом на расчетные счета подрядчика перечислен аванс в размере более 136 миллионов рублей. Однако к определенному сроку работы, предусмотренные указанным договором, не выполнены, а авансовыми денежными средствами руководители строительной фирмы распорядились по своему усмотрению", — сказала Волк.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, правоохранители выясняют причастных к преступлению лиц.