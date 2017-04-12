В Екатеринбурге 15-летнего подростка обвиняют в убийстве охранника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. В Екатеринбурге арестовали 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве охранника ТСЖ, сообщил в среду РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, инцидент произошел в Чкаловском районе города 8 марта – несколько подростков шумели в подъезде дома, охранник ТСЖ сделал им замечание, завязался конфликт, закончившийся избиением мужчины. Пострадавшего госпитализировали, но 9 апреля он скончался.

"Задержан 15-летний подозреваемый. Он арестован и помещен в СИЗО. Проверяется информация о том, что у него было двое соучастников", — сказал Шульга.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина отметила, что первоначально дело по факту было возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью", но позже, в связи со смертью потерпевшего, его переквалифицировали на "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".