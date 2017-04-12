Минюст сообщил о снижении количества индивидуальных жалоб против РФ в ЕСПЧ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Количество индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против РФ неуклонно снижается, сообщил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.
"Таких жалоб достаточно много, но можно зафиксировать, что общее количество этих жалоб неуклонно снижается. Жалоб против РФ в 2011 году — 12454, в 2012 году уже 10754 жалобы, в 2013 году — 12328, в 2014 году — 8 913 и в 2015 году — 6003 индивидуальных жалобы от РФ. Мы видим тенденцию на снижение количества жалоб", — сказал он.