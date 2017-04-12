Минюст сообщил о снижении количества индивидуальных жалоб против РФ в ЕСПЧ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Количество индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против РФ неуклонно снижается, сообщил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Гальперин в среду выступил на пленарном заседании Госдумы РФ с докладом по ратификации Россией 15 протокола Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод с внесением в нее изменений.

"Таких жалоб достаточно много, но можно зафиксировать, что общее количество этих жалоб неуклонно снижается. Жалоб против РФ в 2011 году — 12454, в 2012 году уже 10754 жалобы, в 2013 году — 12328, в 2014 году — 8 913 и в 2015 году — 6003 индивидуальных жалобы от РФ. Мы видим тенденцию на снижение количества жалоб", — сказал он.