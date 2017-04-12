На Алтае из школы эвакуировали более 200 детей

БАРНАУЛ, 12 апр — РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 200 детей и педагогов из школы в Троицком районе Алтайского края, где загорелась кровля, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По его словам, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14.18 (12.18 мск)

"К моменту прибытия сотрудников МЧС крыша трехэтажной школы горела открытым огнем. Локализовать возгорание удалось в 15.40 (13.40 мск)", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара никто не пострадал, всех учеников пришлось эвакуировать.

Будут ли возобновлены учебные занятия, будет ясно только после заседания комиссии. В общей сложности с огнем боролись 50 спасателей из нескольких городов Алтайского края.