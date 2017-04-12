В Ингушетии возбудили уголовное дело после "похищения невесты"

НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы республики для женитьбы и объявили в розыск одного из подозреваемых в похищении, сообщает региональное СУ СК.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правоохранительным органам разобраться с данным случаем, который не прошел по сводкам республиканского МВД, и потребовал задержать похитителя и его сообщников.
По информации СУ СК, в настоящее время установлена личность одного из подозреваемых, он объявлен в розыск. Местонахождение похищенной 19-летней девушки пока не установлено.
"По уголовному делу проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, совершивших данное преступление", — отмечает следствие.