В Ингушетии возбудили уголовное дело после "похищения невесты"

НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы республики для женитьбы и объявили в розыск одного из подозреваемых в похищении, сообщает региональное СУ СК.

По данным совета безопасности Ингушетии, 8 апреля в селении Кантышево молодой человек вместе с семью знакомыми похитил из дома местную жительницу, чтобы жениться на ней. При этом молодые люди причинили телесные повреждения матери и брату похищенной. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина дважды – в октябре прошлого и в марте текущего года похищал эту же девушку с целью вступления в брак. Оба раза родственники возвращали ее домой.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правоохранительным органам разобраться с данным случаем, который не прошел по сводкам республиканского МВД, и потребовал задержать похитителя и его сообщников.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия" УК РФ", — говорится в сообщении. Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 лет лишения свободы.

По информации СУ СК, в настоящее время установлена личность одного из подозреваемых, он объявлен в розыск. Местонахождение похищенной 19-летней девушки пока не установлено.

"По уголовному делу проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, совершивших данное преступление", — отмечает следствие.