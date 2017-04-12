В Воронеже неизвестные похитили 9 млн рублей с помощью потерянного паспорта

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Потерянный воронежцем паспорт помог неизвестным создать фирму-однодневку и получить 8,9 миллиона рублей по гособоронзаказу, которые на следующий день бесследно исчезли на счетах неустановленных лиц, сообщает в среду прокуратура области.

Прокуратура Коминтерновского района Воронежа выяснила, что в январе и июне 2016 года на расчетный счет ООО "Элитстиль" в рамках исполнения государственного оборонного заказа двумя переводами были перечислены 8,9 миллиона рублей.

"Буквально на следующий день после их поступления денежные средства со счета ООО "Элитстиль" были перечислены под отчет неустановленным физическим лицам. Никакие работы и договоры в рамках государственного оборонного заказа организацией выполнены не были", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, местонахождение органов управления организации и документации установить невозможно.

Между тем человек, фигурировавший в качестве уредителя юридического лица пояснил в ходе прокурорской проверки, что в июле 2015 года, когда было создано ООО "Элитстиль", он потерял паспорт. Однако в правоохранительные органы обращаться не стал, так как через некоторое время паспорт ему подбросили. Никакую деятельность, по его словам, в ООО "Элитстиль" он не вел и о существовании фирмы узнал лишь от прокуратуры района.

"Таким образом, ООО "Элитстиль" было создано незаконно и является фиктивной организацией", — констатирует надзорное ведомство.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "создание юридического лица через подставных лиц". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.