В Воронеже неизвестные похитили 9 млн рублей с помощью потерянного паспорта

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Потерянный воронежцем паспорт помог неизвестным создать фирму-однодневку и получить 8,9 миллиона рублей по гособоронзаказу, которые на следующий день бесследно исчезли на счетах неустановленных лиц, сообщает в среду прокуратура области.
"Буквально на следующий день после их поступления денежные средства со счета ООО "Элитстиль" были перечислены под отчет неустановленным физическим лицам. Никакие работы и договоры в рамках государственного оборонного заказа организацией выполнены не были", — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, местонахождение органов управления организации и документации установить невозможно.
"Таким образом, ООО "Элитстиль" было создано незаконно и является фиктивной организацией", — констатирует надзорное ведомство.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "создание юридического лица через подставных лиц". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.