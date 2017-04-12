В Удмуртии задержали находившегося в международном розыске торговца людьми

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Полицейские в Удмуртии задержали уроженца одной из стран Средней Азии, который находился в международном розыске за торговлю людьми, сообщается на сайте республиканского МВД.

"Было установлено местонахождение 61-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, находившегося в международном розыске за торговлю людьми. Полицейские задержали мужчину у одного из торговых центров города Ижевска", — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.