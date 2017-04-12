Судья по делу об убийстве Немцова отказался взять отвод

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников отказался взять отвод из дела об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство об отводе отклонить", — решил он.

Ранее адвокат Муса Хадисов заявил, что судья некорректно ведет процесс, заинтересован в обвинительном вердикте и убеждает присяжных в виновности подсудимых. Однако судья посчитал, что доказать свое мнение адвокату не удалось.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.