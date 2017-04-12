В Краснодаре двадцатилетний водитель сбил трех пешеходов

КРАСНОДАР, 12 апр — РИА Новости, Светлана Берило. Полиция проводит проверку по факту ДТП в среду утром в центре Краснодара, в результате которого пострадали 67-летняя женщина, 27-летняя девушка и ее 4-летний ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в среду около 9.10 утра 20-летний житель Краснодара, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", при выезде с дворовой территории на улицу Северную не справился с управлением, в результате чего повредил остановку, опору рекламного щита и наехал на трёх пешеходов.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась женщине 1950 года рождения, девушке 1990 года рождения и ее несовершеннолетнему сыну 2013 года рождения. На месте работали сотрудники ДПС, которые опрашивали свидетелей и очевидцев, а также предполагаемого виновника ДТП", — отметили в ГУМВД.

В ведомстве добавили, что водитель прошёл медобследование, результаты которого будут получены позже, однако по внешним признакам мужчина был трезв.

По факту происшествия полиция проводит проверку.