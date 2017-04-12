В Зеленограде СК просит арестовать подозреваемого в изнасиловании девочки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Зеленограде, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 9 апреля 2017 года мужчина совершил в отношении 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера около подъезда жилого дома в Зеленограде. Уточняется, что родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего следователи возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с ограничением свободы", — сказала она журналистам.