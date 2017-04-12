Обвиняемые в убийстве Немцова потребовали отвода судьи

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве политика Бориса Немцова потребовали отвода судьи Московского окружного военного суда Юрия Житникова, который рассматривает дело по существу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судья заранее убеждает присяжных в виновности подсудимых", — заявил адвокат Муса Хадисов. По его мнению, судья некорректно ведет процесс и заинтересован в обвинительном вердикте.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.