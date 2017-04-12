Суд продлил арест экс-главы СУСК по Кузбассу

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей бывшему главе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергею Калинкину, обвиняемому по делу о вымогательстве акций угольного разреза, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд находит заявленное следователем ходатайство подлежащим удовлетворению… Суд постановил — продлить Калинкину Сергею меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа 2017 года", — сказала судья Оксана Ефремова.

Суд согласился с доводами следствия, что окончить предварительное следствие пока не представляется возможным, а общение обвиняемых между собой необходимо ограничить. Кроме того, судья со ссылкой на данные следствия сообщила, что в доме Калинкина изъята переписка, которая свидетельствует о попытке препятствию расследованию уголовного дела. Калинкин кроме вымогательства также обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как сообщалось ранее, на этой неделе суд также до 13 августа продлил сроки домашнего ареста семерым фигурантам этого же дела. Единственный, кто сейчас содержится под стражей, – Калинкин.