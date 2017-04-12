В Петербурге мужчина после задержания ранил полицейского из травматики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение жителю Петербурга, который, находясь в полицейском автомобиле после задержание за административное правонарушение, ранил сотрудника МВД из травматического оружия, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Поздно вечером 10 апреля 2017 года обвиняемый был задержан за совершение административного правонарушения. Во время оформления необходимых документов, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля сотрудников полиции, припаркованного на улице Салтыковской, злоумышленник выстрелил из травматического оружия в ногу полицейского. В результате полученного повреждения сотрудник полиции был госпитализирован, находится на стационарном лечении", — говорится ва сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Как уточняет ГСУ, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.