Одного из участников перестрелки в Подмосковье обвинили в хулиганстве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обвинение в хулиганстве предъявлено одному из участников перестрелки на автозаправке в Домодедовском районе Московской области, который, по предварительным данным, является одним из ее организаторов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стрельба произошла в понедельник на автозаправке в Домодедовском районе Московской области. Конфликт произошел между сотрудниками компании легальных пассажирских перевозок и нелегальными перевозчиками. Три человека были госпитализированы, еще один скончался в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям — "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"Задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ранее судимый за вымогательство 36-летний местный житель, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). По предварительной информации, подозреваемый является представителем компании нелегальных пассажирских перевозок и одним из организаторов конфликта", — сказала Волк.

Ранее Волк сообщала, что в ходе оперативных мероприятий возле одного из домов по улице Курыжова в Домодедово сотрудниками полиции была задержана автомашина Mercedes Sprinter, в которой находились трое местных жителей в возрасте от 22 до 36 лет, подозреваемые в рамках дела. Розыск и задержание соучастников продолжаются.