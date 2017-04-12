В Воркуте осудили мужчину, заварившего дверь в квартиру, где была его семья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Суд приговорил 23-летнего жителя Воркуты к 3 годам 6 месяцам колонии за то, что он закрыл в квартире свою жену и двоих детей, заварив дверь при помощи сварочного аппарата, говорится в сообщении СУСК РФ по республике Коми.

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года фигурант, поссорившись с женой в ходе телефонного разговора, найдя сварочный аппарат, приехал к дому и заварил входную металлическую дверь в квартиру, в которой находились его жена и двое детей 2006 и 2016 годов рождения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по "статье незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетних".

В сентябре мужчина также пришел по месту жительства бывшей жены (к этому времени супруги развелись). Между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой человек разбил о батарею сотовый телефон девушки стоимостью более 11 тысяч рублей, а также похитил из холодильника бутылку коньяка.

Как сообщает ведомство, мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы более двух лиц, в том числе несовершеннолетнего, умышленном повреждении чужого имущества и грабеже.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.