Жителя Сочи, стрелявшего в полицейского, приговорили к 15 годам тюрьмы

СОЧИ, 12 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Суд приговорил жителя Сочи, стрелявшего в сотрудника полиции и ранившего его, к 15 годам тюрьмы, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в феврале 2016 года двое полицейских в поселке Сергей Поле Лазаревского района города Сочи встретили местного жителя Руслана Амагова, поведение которого вызывало подозрение. Они потребовали предъявить документы, но мужчина не подчинился, а достал оружие и выстрелил в сотрудника полиции, уточняет ведомство.

"Второй полицейский, пытаясь задержать нападавшего, произвел три выстрела из табельного оружия, но Амагов скрылся, однако вскоре был задержан. В результате противоправных действий мужчины сотруднику полиции было причинено огнестрельное ранение предплечья", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

"Приговором Краснодарского краевого суда Амагову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.