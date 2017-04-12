Жителя КБР, насиловавшего своих дочерей, хотят лишить родительских прав

НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи Кабардино-Балкарии инициировали процедуру лишения родительских прав жителя республики, осужденного за то, что он на протяжении 16 лет насиловал своих малолетних дочерей, сообщает региональное СУ СК.

Ранее сообщалось, что 36-летний житель Прохладненского района в 1999 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей четырехлетней дочери. В дальнейшем примерно раз в месяц мужчина совершал аналогичные действия с девочкой, а в 2006 году изнасиловал ее и с тех пор регулярно проделывал это. А с 2007 года он регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении младшей дочери, 2001 года рождения. Подобное продолжалось до начала 2015 года, пока мужчина не уехал на заработки в другой регион, а одна из девочек не рассказала о случившемся родственнице.

В декабре 2016 года суд признал мужчину виновным по 170 эпизодам преступлений и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"С учетом того, что осужденный признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в отношении своих несовершеннолетних дочерей, следственное управление обратилось в прокуратуру Кабардино-Балкарии с предложением инициировать процедуру лишения мужчины родительских прав в отношении его детей", — говорится в сообщении.