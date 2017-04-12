Суд арестовал экс-замглавы по финансам корпорации "МиГ" Мамаева до 30 мая

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под арест до 30 мая бывшего замгендиректора по финансам и экономике Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Сергея Мамаева по делу о хищении имущества на 200 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд санкционировал арест Сергея Мамаева, срок ареста установлен 30 мая",- сказала пресс-секретарь.

Согласно материалам, Мамаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.