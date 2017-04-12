На Енисее устранили разлив нефтепродуктов

КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в Енисей на юге Красноярского края устранен, сообщает КГКУ "Спасатель".

В воскресенье в районе села Топольки Минусинского района обнаружен слив химических веществ (предположительно, дизельное топливо) в протоку реки Енисей. Площадь пятна с загрязняющими веществами составила 10 тысяч квадратных метров. Виновником загрязнения оказался водитель, который из-за неисправности автомобиля съехал в реку, из-за чего произошел разлив.

"Работы выполнены в полном объеме. Нефтеразлив устранен", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 8.13 КоАП (Нарушение правил охраны водных объектов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до 2 тысяч рублей.