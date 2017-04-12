На Чукотке ожидают подход мощного циклона с метелью и штормовым ветром

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Спасатели распространили предупреждение о возможном возникновении ЧС из-за подхода циклона, который принесет на Чукотку метель и сильный ветер, на побережье – до штормового, сообщает мэрия Анадыря.

Отмечается, что 12 – 14 апреля будет облачно с прояснениями, на большей части округа снег. На востоке территории местами сильный снег. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с с усилениями до 13 – 18 м/с, с низовой метелью.

"Тринадцатого апреля на побережье Берингова моря порывы до 23–28 м/с с метелью. Температура воздуха минус 4 – плюс 1, местами 9 – 14 мороза. Ночью на севере и западе округа 19 – 24 мороза", — говорится в сообщении.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до локального характера, связанных с нарушениями в работе ЖКХ, электроснабжения, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, образованием ледяного покрова на дорогах и обледенения линий электропередач, затруднением в работе автомобильного транспорта.

Согласно информации на сайте аэропорта Анадыря, в среду задержан из-за метеоусловий местный рейс в поселок Лаврентия.