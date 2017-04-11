В Волгодонске за взятку посадили директора департамента строительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Директор департамента строительства в Волгодонске Ростовской области Максим Кулягин осужден на 9 лет лишения свободы со штрафом 6,6 миллиона рублей за получение взятки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

"Директор муниципального казенного учреждения "Департамент строительства" Максим Кулягин и начальник отдела строительного контроля Татьяна Костромина в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное с ее вымогательством, в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении должностным лицом лично взятки, совершенное с ее вымогательством, в особо крупном размере)", — пояснила Гагалаева.

Она добавила, что приговором суда Кулягину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 6 миллионов 600 тысяч рублей. Костроминой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион 320 тысяч рублей.

Суд установил, что Кулягин вымогал и получил взятку в особо крупном размере при пособничестве начальника отдела строительного контроля Костроминой. По версии следствия, между муниципальным учреждением здравоохранения "Детская городская больница" Волгодонска и строительной организацией был заключен договор по капитальному ремонту зданий инфекционного отделения больницы на общую сумму более 55,7 миллиона рублей.

В 2015 году, как установил суд, после подписания всех актов о выполнении работ, Костромина по указанию Кулягина потребовала от главного инженера строительной организации передать 1 миллион 320 тысяч рублей за возможность продолжения работ на другом муниципальном объекте. Кроме того, по версии следствия, она дала указания подчиненным ей сотрудникам отдела поставить руководство строительной организации в сложные условия, усилив строительный контроль за строительными работами вплоть до передачи требуемой суммы взятки.

"Осознавая, противоправный характер действий обвиняемых и невозможность выполнения дальнейших работ без передачи требуемой суммы, главный инженер строительной организации обратился с заявлением в правоохранительные органы — МРО№4 УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Ростовской области", — уточнила Гагалаева.