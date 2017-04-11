В Барнауле суд оштрафовал пятерых общественников за нарушения на митинге

БАРНАУЛ, 11 апр — РИА Новости. Суд в Барнауле оштрафовал пятерых общественников на 10 и 30 тысяч рублей, задержанных в минувшую субботу во время антитеррористического митинга за нарушение порядка, сообщила РИА Новости председатель регионального отделения "Партии Прогресса" Ольга Фотиева.

Митинг в память о погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге состоялся в Барнауле 8 апреля, во время мероприятия были задержаны восемь человек.

"Трое были сразу же отпущены из отделения полиции, а в отношении пятерых мировой судья вынес решение о назначении штрафа: четверо оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, и еще один — на 30 тысяч рублей. Они признаны виновными в нарушении порядка организации митинга и неповиновение сотрудникам полиции", — сказала Фотиева.

По ее словам, задержания произошли после того, как задержанным не разрешили пройти на митинг с собственными плакатами.

"Группу ребят не пропустили за металлическое ограждение, они встали рядом с местом проведения митинга. По закону акция в этом месте не требует согласования, так как это "гайд-парк", но в решении суда было сказано, что митингующие стояли на булыжнике, который не относится к территории парка", — резюмировала Фотиева.

В настоящий момент адвокаты общественников готовят апелляцию на решение суда и намерены оспорить штрафные санкции.