В Чувашии пойдет под суд отец школьницы, ранившей ровесника из винтовки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Житель Чувашии, чья 11-летняя дочь выстрелила ровеснику в грудь из винтовки отца, предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщило республиканское управление СК РФ.

Следователи полагают, что обвиняемый 47-летний мужчина, зная, что в школе, где учится его дочь, планируются соревнования по стрельбе из пневматической винтовки по мишеням, пришел туда со своим ружьем и самостоятельно организовал для детей тренировку по данной дисциплине в не приспособленном для этого помещении столовой.

В то время, когда дочь обвиняемого практиковалась в стрельбе, мужчина дал ей указание выстелить в определенную сторону, но при этом не заметил находящегося там 11-летнего школьника. Пуля попала ребенку в грудную клетку сзади, его госпитализировали. Экспертиза показала, что мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

"В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению жителя Чувашии в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает СК.

Санкции данной статьи варьируются от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на 6 месяцев. В СК сообщили также, что в рамках расследования оштрафованы директор, заместитель директора и два преподавателя школы, где произошло происшествие.