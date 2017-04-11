Полицейские установили подозреваемых в перестрелке на АЗС в Подмосковье

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подмосковные полицейские установили первых подозреваемых в перестрелке в Домодедово, сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стрельба произошла в понедельник на автозаправке в Домодедовском районе Московской области. Три человека были госпитализированы, еще один скончался в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям — "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"Было установлено, что инцидент произошел между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, занимающимися перевозками граждан нелегально. Погибший и пострадавшие являются сотрудниками компании легальных пассажирских перевозок", — приводятся на сайте ведомства слова Волк.

По ее словам, в ходе оперативных мероприятий возле одного из домов по улице Курыжова в Домодедово сотрудниками полиции была задержана автомашина Mercedes Sprinter, в которой находились трое местных жителей в возрасте от 22 до 36 лет, подозреваемые в рамках дела.

Волк отметила, что розыск и задержание соучастников продолжаются.

"Кроме того, ГУ МВД России по Московской области расследуются два уголовных дела по фактам повреждения транспортных средств в Ленинском районе, принадлежащих одному из официальных перевозчиков. Поводом послужили заявления представителя перевозчика о повреждении в феврале 5 автобусов Mercedes Sprinter. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ ("хулиганство" — ред.)", — уточнила Волк.