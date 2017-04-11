В Москве на Ярославском вокзале электричка сбила мужчину

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Электричка сбила насмерть мужчину на Ярославском вокзале в Москве, следователи проводят проверку, сообщает во вторник Московское межрегиональное СУ СК на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16.30. Мужчина пытался забраться на платформу перед прибывающей на Ярославский вокзал электричкой "Фрязино-Москва" и был травмирован. От полученных травм он скончался на месте, личность его пока не установлена.

"По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.